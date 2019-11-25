Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca tanınmış Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan, sinema yolculuğunu İtalya’da anlattı. Ceylan, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Roma’da tertiplenen “Türk Filmleri Haftası”nda, Officina Della Arti Pier Paolo Pasoloni Sinema Okulu öğrencileriyle mülakatta bir araya geldi. Küçükken sokakta futbol oynayan sıradan bir çocuk olduğunu dile getiren Ceylan “Hayatıma sanatın nasıl girdiğini gerçekten hiç hatırlamıyorum. Öyle sanıyorum ki, küçük bir şeydi bunu başlatan. Yanlış hatırlamıyorsam 12 yaşlarındaydım ve komşularımdan biri doğum günümde bana fotoğrafçılık hakkında bir kitap hediye etmişti” diye konuştu. Sinemaya girme kararını askerde verdiğini kaydeden Ceylan “Askerliğim boyunca bir sürü kitap okudum. Onlardan biri de Roman Polanski’nin otobiyografisi, hikâyesiydi. Gördüm ki onun hayatı gerçekten sıfırdan başlıyor. Oradan Hollywood’a kadar yükseliyor. Maceralı bir hayat… Benim içimde bir şeyler meydana getirdi. Düşündüm ki belki ben de sinema deneyebilirim. Buna karar verdiğim anı hatırlıyorum” dedi. Ceylan, ilk kısa filmi “Koza”nın kendisine film yapmayı öğrettiğini dile getirerek “Sinemayı öğrenmenin en iyi yolu hata yapmaktır. İlk filmimi yapmadan önce okuduğum kitapların hiçbirisi bana yardımcı olmamıştı ama sette yaptığım yanlışlar bana her şeyi öğretti” ifadelerini kullandı. AA