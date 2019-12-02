Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Son dönemde insanların müzikallere ve tiyatroya rağbetinin arttığını vurgulayan Dormen “Özellikle İstanbul’da müzikale çok büyük ilgi var. Otuz beş kişiye müzikal dersi veriyorum. Müzikal ve tiyatro, İstanbul’da çok büyük patlama yaptı. Her akşam tiyatrolarda 250’nin üzerinde oyun sahneleniyor. Hepsi tabii ki iyi değil ama 150’si çok güzel. Türk tiyatrosu son zamanların en parlak dönemini yaşıyor. Daha da iyi olacağını ümit ediyorum” dedi. Haldun Dormen, tiyatronun her devirde insanlardan alaka gördüğünü ifade ederek daima var olacağını kaydetti.