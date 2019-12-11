Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Arap Derneği ve Şam Plastik Sanatlar Derneği iş birliğiyle açılan sergide; Filistin, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan’dan 18 sanatçının yaklaşık 30 eserine yer verildi. TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı da sergiye katılan sanatçıları tebrik ederek “Arap sanatçı dostlarımızın resim sergisi bize sanatın birleştirici gücünü bir defa daha gösterdi. Kendileriyle açtığımız ilk sergilerde Arap bölgesinden resimler ön plandayken zaman içinde İstanbul’un da önemli yer bulmaya başladığını gördük” ifadelerini kullandı. Karma sergi, 15 Aralık’a kadar TYB İstanbul Şubesinde görülebilecek.