Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

20-26 Aralık tarihleri arasında yapılacak festivalin odağında Rusya var. Organizsayonda “Rusya’ya Bak Dünyayı Gör” ve “Rusya’dan Kısalar” bölümleriyle seyirciyi selamlayacak olan filmler, Rus sinemacıların 2018 ve 2019 yılındaki çektikleri birbirinden özel, mükâfatlı filmlerinden meydana geliyor. Bu çerçevede “Abigail: Sınırların Ötesinde”, “Karşılaşmalar”, “Heyecan Dolu Bir Hayat” ve “Bir Zamanlar Cape Town Limanı’nda” gibi eserler seyirciyle buluşacak. Festivalde sinema sektörlerini bir araya getirecek “Rus-Türk Sinema Sektörleri Paneli” ve “Rus-Türk Yapımcılar Buluşması” da gerçekleşecek.