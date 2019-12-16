Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Özdenören, “1. Ümraniye Kitap Fuarı”nda “Bir Tavır Adamı Nuri Pakdil” başlıklı bir konuşma yaptı. Nuri Pakdil’in konuşmalarının slogan biçiminde olduğunu anlatan Özdenören, “Bu onun meşhur selamlamasından ‘Antiemperyalist, antikapitalist, antisosyalist, antinazist, Türkiye özeline ait olmak üzere antifiravunist bilinçle selamlıyorum...’ şeklindeki ifadelerinden anlaşılabilir. Çünkü bunları çok fazla temellendirmezdi, söyleyip geçerdi çoğu zaman” dedi. Pakdil’in ılımlılığı sevmediğine işaret eden Özdenören, hayatının ifrat ve tefrit ile geçiştiğini ve hiçbir zaman vasati olana talip olmadığını söyledi. Yazar, Pakdil’in kitaplarının özetlenemeyeceğini de sözlerine ilave etti.