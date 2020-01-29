Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İrlanda’nın başkenti Dublin’de tertiplenen festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda, başrol oyuncusu Onur Dikmen “En İyi Erkek Oyuncu” seçildi. Film, doğup büyüdükleri Anadolu kasabasında, taş ocağı sahibi otoriter babalarının gölgesinde yaşayan iki kardeşi ve suç ortağı oldukları cinayetin ardından yaşananları işliyor. Geçen yıl Boğaziçi Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu”, “Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali”nde de “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödüllerini kazanan filmin Türkiye’de mayıs ayında gösterime girmesi planlanıyor.