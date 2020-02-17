Seçkin, buna göre kişi başına düşen üretilen kitap sayısının 6,9 olduğunu ifade etti. Kitap üretiminde artış olduğuna vurgu yapan Seçkin “Sektörümüzün yıllık üretim tablosu son birkaç yıldır durağan bir görüntü sergiliyor olabilir ancak yaşadığımız zorluklara bakarak söyleyebiliriz ki, üretimdeki %3,16’lık artış yayıncılarımızın kitaba sahip çıktıklarını gösteriyor” diye konuştu.
Türkiye’de kişi başına 6,9 kitap düşüyor
17.02.2020 - 03:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 - 03:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ iş birliğiyle düzenlediği Karadeniz 6. Kitap Fuarı’nda konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği İkinci Başkanı Koray Seçkin, 2019’da yayıncıların ve MEB’in bastığı kitaplarla toplam üretimin 577 milyon 48 bin 957 adet olduğunu söyledi.
Etiketler : kitap,okuyucu,
681857 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/681857.aspx
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