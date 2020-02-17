Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçkin, buna göre kişi başına düşen üretilen kitap sayısının 6,9 olduğunu ifade etti. Kitap üretiminde artış olduğuna vurgu yapan Seçkin “Sektörümüzün yıllık üretim tablosu son birkaç yıldır durağan bir görüntü sergiliyor olabilir ancak yaşadığımız zorluklara bakarak söyleyebiliriz ki, üretimdeki %3,16’lık artış yayıncılarımızın kitaba sahip çıktıklarını gösteriyor” diye konuştu.