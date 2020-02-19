Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Bu sene yedincisi tertiplenen festival, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle hayata geçirildi. Festivalin açılışı, Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu “Eyvah Nadir”le gerçekleştirilecek. Türkiye’den çok sayıda sanatçıyı Frankfurt ve Rüsselsheim şehirlerindeki salonlarda sanatseverlerle buluşturacak faaliyet, 29 Mart’ta sona erecek. Festivalde, “Dönme Dolap”, “Geçmem Gerek”, “Leylâ ile Mecnun”, “Plastik Aşklar”, “Rafadan Tayfa”, “Gurbet” ve “Hisse-i Şayia” oyunları sahnelenecek.