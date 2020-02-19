Murat Öztekin - Bu sene yedincisi tertiplenen festival, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle hayata geçirildi. Festivalin açılışı, Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu “Eyvah Nadir”le gerçekleştirilecek. Türkiye’den çok sayıda sanatçıyı Frankfurt ve Rüsselsheim şehirlerindeki salonlarda sanatseverlerle buluşturacak faaliyet, 29 Mart’ta sona erecek. Festivalde, “Dönme Dolap”, “Geçmem Gerek”, “Leylâ ile Mecnun”, “Plastik Aşklar”, “Rafadan Tayfa”, “Gurbet” ve “Hisse-i Şayia” oyunları sahnelenecek.
Türk tiyatrosu Almanya’ya taşınıyor!
19.02.2020 - 03:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 - 03:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’deki seyircinin beğeniyle takip ettiği eserler Almanya’daki tiyatroseverlerle buluşturacak “Frankfurt Türk Tiyatro Festivali”, 20 Mart’ta başlayacak.
Etiketler : tiyatro,haberler,
682365 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/682365.aspx
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