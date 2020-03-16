Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Koronavirüs salgını sanat dünyasına da darbe vurdu. Sergiler, film festivalleri, konserler ve tiyatro oyunları alarm sonrasında tehir edildi. Koronavirüsün önümüzdeki aylarda kültür sanatı nasıl şekillendireceği de merak konusu oldu. İyilik İçin Sanat Derneği’nin Atölye Cer’de organize ettiği “Koronavirüsün Türkiye Güncel Sanat Ortamına Etkileri” başlıklı konferansta mevzu masaya yatırıldı. Yaşanan izolasyonun sanatçı üretimlerini artıracağını savunan İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt “Global krizin mecbur kıldığı toplumdan izole hayat tarzı sanatçılar için atölyelerinde daha çok eser üretebilme fırsatı oluşturacak. Böylece global salgın sonrası dönemde yepyeni eserlerle, sanatsal aktivitelerde patlama yaşanacağını tahmin ediyorum” dedi.

MAYISTA DURUM DEĞİŞİR

Bütün dünyada alınan tedbirlerin sergi alanları tarafından da uygulanması gerektiğini söyleyen Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise “Bazı tahminleri yapmadan evvel bir süre gelişmelerin izlenmesi doğru olur diye düşünüyorum. Mayıs ayı ve sonrasının olumluya gideceğini öngörmekteyim. Sanat piyasaları yönünden çok daha olumlu olacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu. Küratör Denizhan Özer ise Türkiye koronavirüs salgınından güncel sanatını ciddi manda etkileyeceğini, durumun boyutu bana göre sanat ortamının değişeceğini kaydetti.