Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Dream Sales Machine, Instagram’da “Karantina Günlükleri” canlı yayınlarına başlıyor. Düzenli aralıklarla ICAF Instagram hesabından yapılacak canlı yayınlarda, sanatçılar günlerinin nasıl geçtiğini internette anlatacak ve yayın esnasında üretecekleri çalışmaları seyircilerle paylaşacak. Bugün başlayacak programda çizgi roman yazar ve çizeri Devrim Kunter, saat 14.00’te çizgi severlerle buluşacak. Sanatçı, 30 dakika sürecek yayında gelen sorulara cevap verecek. Haftanın ikinci konuğu graffiti ve mural sanatları ile ilgili çalışmalarıyla adından söz ettiren Gökhan Tüfekçi olacak.