Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Düzenlenen kampanya çerçevesinde sosyal medya hesaplarından her gün okuma ile alakalı motive edici tavsiyeler paylaşılıyor. Platformun yaptığı okuma tavsiyelerinden bazıları şöyle:



¥ SESLİ OKUMA YAPIN

Evde oturduğumuz bu günlerde ailecek yapılacak etkinliklerden biri de sesli okuma yapmaktır! Böylece evdeki herkes okumanın bir parçası olur.



¥ OKUMA KÖŞESİ KURUN

Okuma alışkanlığınızı yeniden canlandırmak için sessiz bir okuma köşesi hazırlayın. Hangi kitabı okumaya başlayacağınızı da düşünün ve bir plan yapın.



¥ KİTAP AYRACI YAPIN

Farklı materyaller (fotoğraf, resim, kumaş, kurdele, ataş vb.) kullanarak orijinal kitap ayraçları yapın



¥ OKUMA GÜNLÜĞÜ TUTUN

Okuma alışkanlığınızı sürdürülebilir kılmak için okuduğunuz kitaplara dair düşüncelerinizi, görüşlerinizi yazın.



KIRK YIL SANAL ORTAMDA

Türk Edebiyatı arşivini açtı

∂ Türkiye’nin köklü edebiyat dergilerinden Türk Edebiyatı, arşivinin yaklaşık kırk senelik kısmını sanal ortamda okuyuculara açtı. Türk Edebiyatı Vakfı tarafından neşredilen derginin eski sayılarına “www.turkedebiyati.com.tr/arsiv” internet adresinden ücretsiz olarak erişilmeye başladı. Kurumdan yapılan açıklamada “Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde ve halkımızın büyük bir bölümünün eve kapandığı bugünlerde, evdeki insanların zamanını okuyarak geçirmesi düşüncesinden hareketle vakfımızın yayın organı olan Türk Edebiyatı dergisinin 1972-2010 yılları arasındaki arşivini Türk milletinin erişimine açtık” ifadelerine yer verildi.