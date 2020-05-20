Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Artam Antik AŞ, Türk resminin klasik tablolarını bir müzayede ile satışa çıkarıyor. 23 Mayıs’a kadar Artam’ın internet sitesi üzerinden devam edecek “344. Müzayede Çağdaş ve Klasik Tablolar” adlı açık artırmada, meşhur sanatçıların eserleri yer alıyor. Müzayedede Fahrel Nissa Zeid’in “Plaj” adlı eseri 575 bin liradan, Ömer Uluç’un “Kadın” eseri 300 bin liradan, Burhan Doğançay’ın “Bending Flap” adlı çalışması 110 bin liradan, Devrim Erbil’in “İstanbul-Kuşlar Mavi” tablosu 66 bin liradan ve Alev Ebuzziya’nın seramik eseri 44 bin liradan yeni sahiplerini arıyor.