Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Müşkülüm, hatmi, kırmızı yonca, üzüm sümbülü, misk çiçeği, kırkbatıran... Betonun bir ur gibi sardığı İstanbul’un çiçeklerinin bazısı bir kaldırım taşından fışkırmış, kimi bir otoparkın çatlak betonlarından güneşe yol bulmuş... Fotoğraf sanatçısı Nihal Gündüz de, çok şey anlattıklarını düşündüğü bu çiçeklerden yola çıkarak bir fotoğraf sergisine imza atıyor: “Yabani Ruh”... Koronavirüs günlerinde İstanbul Concept Gallery’de online ziyarete açılan sergi, zor şartlarda büyüyen çiçekler üzerinden umuda ve güçlü kalmaya vurgu yapıyor.

Sorularımızı cevaplayan sanatçı Nihal Gündüz, sanat fotoğrafçılığına başlama hikâyesini şöyle anlatıyor: Daha önce uzun yıllar moda fotoğrafçılığı yaptım. Bir arkadaşım bana “Duvara asılacak fotoğrafın var mı?” diye sordu. Çektiğim enstantaneler reklamlar, billboardlar ve afişler sayesinde her yerdeydi ama hiç biri duvara asılacak şeyler değildi. Bu yüzden 2008’den itibaren yeni bir yola girdim. Gördüklerimi değil kafamdakileri fotoğraflara yansıtmaya başladım. Fotoğraf benim için uzun bir müddettir kendimi anlatma biçimi. Düşündüğüm bir eksikliği fotoğrafa yansıtınca diğer insanlar için de görünür kılıyorum.

ÇİÇEKLERİ ARAŞTIRDIM

“Yabani Ruh” adlı fotoğraf sergisinin, İstanbul’un orta yerinde gördüğü çiçekleri araştırmasından doğduğunu kaydeden Gündüz “Yanından geçtiğimiz taşların, betonların arasından fırlamış bazı çiçekler görüyordum. Araştırmaya başladığımda bir kısmının tıpta kullanılan endemik bitkiler olduğunu öğrendim. Halk arasında da şifalı bitkiler olarak sayılıyordu bunlar. Bu çiçeklerin İstanbul gibi bir metropolde varlıklarını sürdürmeleri ne kadar güçlü olduklarının göstergesiydi. Bu aynı zamanda kadının doğayla özdeşleştirilmesini de akıllara getiriyordu. Böylece fotoğraflarla özümüzü bulmaya çalıştım” diye konuşuyor.

Sergi için özellikle Üsküdar muhitinden çiçekler topladığını söyleyen sanatçı “Dikkatimi çeken her şeye odaklandım, bana güzel gelen, formunu estetik bulduğum bütün çiçekleri topladım. Her yerde görebildiğimiz bitkileri de çektim. Ama bazı bitkiler fotoğraf vermedi, uğraşıp bir kenara koyduklarım da oldu” ifadelerini kullanıyor. Nihal Gündüz, fotoğraflarını stüdyo ortamında çektiğini, ışık gören özel bir havuz meydana getirerek suyun içerisinde çekimler yaptığını, anlatmak istediklerini vurgulayabilmek için böyle bir kurgu gerektiğini ifade ediyor.

TABİAT BİZE İYİ GELİYOR

“Tabiatın mükemmel işleyişini ne kadar çeksek de yeterince yansıtamayız” diyen sanatçı “Güçlü kalmak için doğaya bakıyoruz ama kendimizi daha iyi tanımak için de doğayı daha çok incelemeliyiz diye düşünüyorum. Görmek bile bize iyi geliyor” ifadelerini kullanıyor.

TABİATIN MÜKEMMEL İŞLEYİŞİ FOTOĞRAFLARDA

Tabiatın işleyişinden insana dair dersler sunan ve küratörlüğünü Işık Gençoğlu’nun yaptığı “Yabani Ruh” sergisi, “istanbulconcept.com” internet adresinden ay sonuna kadar görülebiliyor. Sanatçı Nihal Gündüz’ün özel usullerle çektiği 30 enstantanenin yer aldığı sergi, koronavirüs günlerinde 360 derece sanal turla, galeri geziyormuşçasına ziyaret edilebiliyor.