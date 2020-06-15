MURAT ÖZTEKİN

150’den fazla filmde rol alan ve Türkiye’de “Yağmurdan Önce” eserindeki performansıyla tanınan oyuncu, ekimde seyircisiyle buluşacak. Film başvurularının 19 Haziran’da sona ereceği festivalde, dört dalda mükâfat verilecek.