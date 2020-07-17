Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bursa Nilüfer Antika Pazarında da 19 Temmuz’da tezgâhlar tekrar açılıyor. Bursa Antikacılar ve Antika Sevenler Dernek Başkanı Erdal Sağdıç “Senelerdir buradayız ve büyük bir tecrübe edindik. Türkiye’de antika işi çok eski değil, birlikte yola çıktığımız iki pazar var: Biri Ankara Ayrancı, biri de İstanbul Feriköy. Başka şehirler de denedi ama o potansiyeli bulamadılar. Bursa, merkezî bir yer, ulaşımı kolay, halkımız eski esere aşina. Uzaklardan gelenler de oluyor. Düşünün Katar ve Kuveyt’ten bilhassa pazarımız için hususi turlar tertipleniyor. Demek ki, aradıklarını buluyorlar. Artık Bursa seyahatleri Nilüfer Antika Pazarının açıldığı tarihe (ayın üçüncü pazarı) göre ayarlanıyor” diyor.