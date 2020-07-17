Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bugün seyirciyle buluşacak üç film de pandeminin gazabına uğrayıp gişede istediği seyirciye ulaşmayan eserler.

“ARAF 4: MERYEM”

Yönetmenliğini Gökhan Arı’nın yaptığı “Araf 4: Meryem” bir öğretmenin yaşadığı tuhaf hadiseler üzerine kurulu. Eserde Berrak Öztekin, Derya Şen ve Damla Özovalı başrollerde.

“NUH TEPESİ”

6 Mart’ta gösterime giren ancak sadece 50 bin kişi tarafından seyredilen “Nuh Tepesi” taşradan klişe bir “istismar” hikâyesi sunuyor. Filmin başrollerinde Halûk Bilginer ve Ali Atay var.

“ZENGO”

Şahan Gökbakar’ın yönetmen koltuğuna geçtiği, Yasemin Sakallıoğlu’nun başrolünde olduğu “Zengo” da terzi Zerrin’in modacı olma macerasını işleyen bir komedi filmi.