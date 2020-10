Türkiye Gazetesi

İsveçli akademi üyeleri 2020 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'ne Amerikalı şair Louise Glück'ü layık gördü.



İsveç Akademisi, Glück’e ödülü bireysel varoluşu evrensel kılan kusursuz şiirsel sesi nedeniyle verdi.



Glück, şiir alanında duygusal yoğunluk içermesiyle, tarih ya da doğadan yararlanmasıyla biliniyor.



2018 yılında edebiyat ödülleri öncesinde İsveç Akademisi’nde cinsel istismar skandalı platlak verince tören ertelenmişti. Leh yazar Olga Tokarczuk ödülünü 2019 yılında almıştı. 2019'da ödülü kazanan Avusturyalı yazar Peter Handke, Sırpların Boşnaklara uyguladığı soykırımı savunduğu gerekçesiyle büyük tepki çekmişti.



Louise Glück kimdir?

1943'te New York City'de doğan şair Long Island'da yetişti. Averno (Farrar, Straus and Giroux, 2006), The Seven Ages (Ecco, 2001), Vita Nova (1999), Meadowlands (1996), The Wild Iris (1992), Ararat (1990), ve The Triumph of Achilles (1985) gibi pek çok şiir kitabının yazarı. Ayrıca, Proofs and Theories: Essays on Poetry (1994) adında bir denemeler seçkisi de mevcut. Pulitzer Şiir Ödülü, the National Book Critics Circle Award for Poetry, the Bollingen Prize in Poetry ve the Lannan Literary Award for Poetry gibi seçkin ödüllere sahip. 2003'te Kongre Kütüphanesi tarafından Poet Laureate (büyük şair) seçildi. Son yıllarda Yale Üniversitesi bünyesinde yazıyor ve Cambridge, Massachusetts’te yaşıyor.