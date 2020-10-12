Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerl buluşan sergide, Bursalı’nın Mehmet Çebi Koleksiyonu’nda yer alan eserlerinden şifa ayetleri ve hilyeler yer alıyor.

YAZDIKLARIM DUA MAHİYETİNDE

Sanatçı Bursalı pandemi günlerinde hastalara şifa olması dileğiyle serginin adını “Şifa” olarak seçtiklerini kaydederek “Son çalışmalarının çoğu Kur’ân’da geçen şifa ve nazar âyetlerine dairdi. Eserlerimizi bu konsept içerisinde bir araya getirdik. Pandeminin yok olmasında bir faydası olacaktır diye düşündük. Yazdıklarımız aslında dua mahiyetinde” diye konuşuyor.

Pademinin kendileri için hayırlara vesile olduğunu kaydeden sanatçı “Pandemi dönemi sanatçılar açısından zor geçiyor. Çünkü sergilerimiz azaldı. Ama bu dönemde daha fazla eser yazma şansı bulduk” diyor.

Klasik üsluptaki eserlerinin yanı sıra modern çalışmaları da sanatseverlere sunan Bursalı “Hat sanatının klasik örnekleri şimdiye kadar en güzel şekilde yapıldı. Ben de renkli mürekkepler ve kâğıtlarla yeni hilyeler yazmaya çalıştım. Zira insanlar değişiklik görmek istiyor. Ama yazığımız harflerin formlarını değiştirmiyoruz. Yine klasik şekilde yazıyoruz” ifadesini kullanıyor. “Şifa” sergisi 22 Kasım’a kadar görülebilecek.