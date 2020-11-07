Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Johnny Depp'ten The Sun davasını kaybetmesinin ardından Fantastik Canavarlar filmindeki rolünü bırakması istendi.

Depp, Warner Bros'un talebiyle Harry Potter evreninde geçen ve orijinal hikayenin yıllar öncesini konu alan Fantastik Canavarlar serisinden ayrıldığını duyurdu.

Yıldız oyuncu, "Warner Bros'un Fantastik Canavarlar serisindeki Grindelwald rolünden istifa etmemi talep ettiğini ve benim de bunu kabul ettiğimi bildirmek isterim" yazdı.

Depp, kendisi hakkındaki iddiaların gerçek olmadığını ve mücadeleye devam edeceğini söylerken, "Hayatımı ve kariyerimi belirleyecek an bu olmayacak" diye konuştu.

Warner Bros'tan yapılan açıklamada ise Grindelwald karakterini canlandırması için yeni bir oyuncu bulunacağı açıklandı.