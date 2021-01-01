Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İçişleri Bakanlığınca neşredilen ek genelgeyle 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu müddet 1 Mart 2021'e uzatıldı. Salgınla mücadele maksadıyla alınan kararda, sektörün talepleri etkili oldu. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkış kısıtlamalarını ve yapımcıların filmlerini gösterime koymak istememesini gerekçe gösteren sinema salonu sahipleri, salonların açılmaması gerektiği yönünde resmî makamlara görüş verdi.

YAPIMCI-SALON KRİZİ YAŞANMIŞTI

Sinemaların açık olduğu sonbahar aylarında, salon sahipleri ile film yapımcıları arasında anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Salon sahipleri, yapımcıları eserlerini gösterime sokmayarak kendilerini zor duruma sokmakla suçlamıştı. Yapımcılar ise pandemi şartlarını öne sürmüştü. Öte yandan Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde hâlihazırda kapalı olan sinemaların ocak ayının ikinci haftasında açılması bekleniyor. Çin, Rusya ve ABD gibi ülkelerde ise sinema salonları çeşitli tedbirlerle film göstermeye devam ediyor.