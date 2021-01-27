Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Evren’in 1997 yılında yaptığı yağlı boya peyzaj resmi, Ankara Antikacılık tarafından online ortamda yapılan 38. Müzayede’de 2 bin 500 lira açılış fiyatıyla açık artırmaya sunulmuştu. Eser, ismi açıklanmayan bir tarafından verilen teklifle, 6 bin 350 liraya satın alındı. Emekli olduktan sonra resim yapmaya başlayan Evren’in eserleri, hayattayken meşhur iş adamları tarafından “astronomik” kabul edilen fiyatlara satın alınmıştı. Sanat eleştirmenlerinin, “sanat değeri yok” sözlerine rağmen Evren, 1998’de Ali Balkaner’in 105 milyar liraya aldığı ‘Atatürk’ tablosuyla ‘yaşayan en pahalı Türk ressamı’ unvanına bile kavuşmuştu.