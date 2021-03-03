Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş Sanat'ın klasik müzik konserleri bu ay genç keman sanatçısı Yiğit Karataş'ın resitali ile başlıyor. İş Sanat'ın “Parlayan Yıldızlar” konserlerinden tanıdığımız Karataş'ın bu resital için hazırladığı repertuvarda Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Maurice Ravel, Tomaso Antonio Vitali ve Frederic Chopin'in eserleri yer alıyor.

Eğitim hayatına The Juilliard School'da devam eden, bugüne kadar Carnegie Hall, Lincoln Center gibi önemli sahnelerin konserleriyle kariyerinde başarılı adımlar atan genç sanatçıya, uluslararası birçok festivalde sahne alan, halen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim veren piyanist Doç. Tayfun İlhan eşlik edecek.

İlk gösterimi 4 Mart Perşembe saat 20.30'da İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalı ve internet sitesinde yayınlanacak olan konser, İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz kaydedilmiş olup, sezon sonuna kadar izlenebilecek.

İş Sanat'ın mart ayındaki etkinlikleri çevrimiçi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Oyuncu Taner Ölmez'in solisti olduğu grup “Barabar”ın konseri 14 Mart Tıp Bayramı'nda yayında olacak. Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald'ın unutulmaz şarkılarından oluşan repertuvarıyla “Caz Baharı” konseri Sibel Köse, Erdem Özkan ve Şenova Ülker Band yorumuyla 20 Mart'ta yayınlanacak. Klasik müzik konserlerinde 11 Mart'ta Milli Reasürans Oda Orkestrası ile keman sanatçısı Cihat Aşkın, 25 Mart'ta Camerata Barok İstanbul ile kontrtenor Kaan Buldular sanatseverlerle buluşacak.