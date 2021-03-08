Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adnan Saygun’dan çağdaş bestecilere kadar çok sayıda usta ismin çalışmalarına yer verilen projede; çağdaş, soyut, makamsal ve folklorik türlerde eserler kayıt altına alındı. Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 eserin yer aldığı “Türk Bestecileri Eserleri” kayıt projesini, 3 aylık yoğun bir çalışmanın ardından ortaya koyduğunu belirtti. Say, projeyi dijital platformlar üzerinden sanatseverlerle buluşturacağını duyurdu.