Adnan Saygun’dan çağdaş bestecilere kadar çok sayıda usta ismin çalışmalarına yer verilen projede; çağdaş, soyut, makamsal ve folklorik türlerde eserler kayıt altına alındı. Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 eserin yer aldığı “Türk Bestecileri Eserleri” kayıt projesini, 3 aylık yoğun bir çalışmanın ardından ortaya koyduğunu belirtti. Say, projeyi dijital platformlar üzerinden sanatseverlerle buluşturacağını duyurdu.
Fazıl Say'dan son 100 yılın bestelerini kayıt projesi
08.03.2021 - 02:48 | Son Güncelleme: 08.03.2021 - 02:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Piyanist ve besteci Fazıl Say, “Türk Bestecileri Eserleri” projesiyle Türk müzik tarihinin son 100 yıllık sürecini gözler önüne sermeyi hedefliyor.
Kaynak: AA
Etiketler : fazıl say,
772969 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/772969.aspx
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