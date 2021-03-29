Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yirmi iki senedir kendisini kitap projelerine adayan iş adamı Ali Polat, Türkiye genelindeki bütün Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin kütüphanelerine 188 bin 566 adet kitap ve 579 adet sesli kitap göndermeye başlayacak. Uzman doktor, psikolog, akademisyen ve bilim adamlarından kurulan ekibin yardımlarıyla 7 yıllık yoğun emek sonucunda hazırlanan kitaplar, hürriyetlerinden yoksun insanların sağlık konusunda bilinçlenmesini amaçlıyor. Kitaplarda kişilerin sosyal ve manevi anlamda da olumlu yönde etki yapacak bilgiler de yer alıyor.