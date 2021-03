Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bakan Ersoy, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “57. Kütüphane Haftası Açılış Töreni”nde konuşma yaptı. Ersoy “Türkiye’nin ilk çevrim içi uluslararası edebiyat ve yayıncılık tanıtım portali ‘readturkey.gov.tr’ çok kısa süre içinde kullanıma açılacaktır. Eğer insanlarımıza ulaşmak istiyorsak onlara da her an her yerde bizlere ulaşabilme imkânı sunmak zorundayız” dedi. Ersoy, son altı yılda 318 kütüphanenin yeniden yapılandırma çalışmalarının tamamlandığını, 85 halk kütüphanesinin ise iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini, yeni açılan kütüphane sayısının 94’e ulaştığını sözlerine ilave etti.