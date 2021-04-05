Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Macar Kültür Merkezi, 8 Nisan - 28 Mayıs tarihleri arasında sanatçının “Paradoxonometry” isimli sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü Kemal Orta’nın üstlendiği sergi, Orosz’un geometrik algılar üzerine kurguladığı imkânsız mimariler, duvarlar ve ahşap nesneler serilerinden son dönem işlerini bir araya getirecek. Orosz eserlerinde “aksonometri” metodunu kullanarak paradoksal ifade biçimiyle görsel bir illüzyonlar meydana getiriyor. Sanatçı iki boyutlu düzlem üzerinde şaşırtıcı, merak uyandırıcı ve aynı zamanda eğlenceli üç boyutlu bir algı oluşturuyor.