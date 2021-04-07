Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sahneport da, Türkiye’nin ilk dijital sanat merkezi olarak yola çıktı. Eda Kendirli ve Halim Ercan tarafından kurulan platform, farklı sanat disiplinlerini sanatseverlerle buluşturmayı amaçlıyor. Bir sanat merkezinin dijital hâli olarak hizmet verecek Sahneport; tiyatro oyunları, konserler, çocuk ve aile faaliyetleri, film gösterimleri, sergiler ve konuşmalara mecra olacak. Online yapılan basın toplantısında Sahneport hakkında bilgi veren Halim Ercan “Pandemi döneminde sanatsevere ulaşamayan sanat eserlerini dijital dünyaya taşıyıp yepyeni bir mecra oluşturmak için yola çıktık. Sistemimiz dijital biletleme modeli ile çalışıyor. Sahneport’ta multidisipliner sanat dallarının hepsi tek bir çatı altında” diyor.