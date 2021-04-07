Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Selçuklu motifleri, Göbeklitepe, Türk evi, Anadolu camileri, eski medeniyetlerin izleri… Türk sanatının usta isimlerinin aralarında olduğu sanatçılar, Anadolu için bir araya geldi. “Anadolu Uygarlıklarından İzler” projesinin sergisi, İstanbul’dan iki yıl sonra Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde dün sanatseverlerle buluştu. Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Mustafa Ayaz ve Mustafa Pilevneli gibi meşhur sanatçılarla birlikte 57 ismin eserlerinden meydana gelen sergi, tarihî eserlerin arasında teşhir edilmeye başladı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yapılan proje çerçevesinde Devlet Opera ve Balesinin iki konserinin yanı sıra seminer ve konferanslar da yapılacak.

MAZİ, GELECEĞE TAŞINDI

Sorularımızı cevaplayan “Anadolu Uygarlıklarından İzler” projesinin küratörü sanatçı Siret Uyanık “Bu proje, kendi topraklarından yola çıkan sanatçıların, tarihi yorumlamaları ve eserlerini evrensel bir sanat diliyle şekillendirmeleriyle doğdu. Anadolu’dan ilham alan sanatçılar, geçmişi bugüne, bugünü de yarına taşıyor. Çok önemli sanatçılar eserleriyle projeye katkı sağlıyor” diye konuşuyor.

YOLLAR ANADOLU’DA KESİŞİYOR

Anadolu’nun sanat dünyası için çok önemli bir coğrafya olduğunu vurgulayan Uyanık “Anadolu oldukça zengin bir kültürel geçmişe sahip. İklimlerin, kültürlerin, yolların ve insanların buluştuğu bu topraklar, çok özel bir konumda. Zaten UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 18 eser, Anadolu’da bulunuyor. Günümüz sanatçılarının da bu kadar zengin bir tarihten etkilenmemeleri mümkün değil. Bunu da dünyada kabul görmüş, evrensel sunum biçimleriyle seyirciye aktarıyorlar” diyor.

Anadolu’nun sanatçıları buluşturduğunu söyleyen Siret Uyanık şöyle konuşuyor: Her sanatçı kendine has bir yol seçti ama hepsinin çıkış noktası Anadolu’ydu. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ise tarihin izlerini taşıyan, dünyada sayılı müzelerden biri... Burası birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. Sergimizdeki sanatçılardan bazıları da müzedeki eserlerden ilham aldı. Müzenin 100. kuruluş yıl dönümü olması da heyecanımızı artırıyor. Eserler burada müzenin ruhuna uygun bir şekilde sunuluyor.

DOĞDUĞUMUZ TOPRAKLARIN KÜLTÜRÜYLE DÜŞÜNÜRÜZ

Sergide eserleri yer alan usta sanatçılardan Süleyman Saim Tekcan ise “İnsan, kendi doğduğu toprakların kültürüyle düşünen bir yaratık. Bir defa kendi kültürümüzle bağ kurmadığımız hiçbir sanat bize ait değildir. Çünkü Türkiye’de yakın tarihe kadar hep Avrupa sanatına benzer eserler yapılan dönemler yaşandı. Bugün artık Anadolu uygarlıkları üzerine inşa edilmeyen bir sanatın, hem kendi ülkemizde hem de uluslararası platformda önemi yok” ifadesini kullanıyor. Eserlerinde Anadolu motiflerinden ilham aldığını söyleyen Tekcan "Anadolu motiflerinin çağdaş yorumlarıyla yaptığım birçok resmim var. Benim asıl konum olan atlar da bu toprakların çok önemli bir ögesi. Biz Orta Asya’dan at sırtında geldik. At sırtında koca bir imparatorluk kurduk" diyor.