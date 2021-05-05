Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Yıldırım’ın paylaştığı film, 7 Mayıs’tan itibaren Netflix’te seyirciyle buluşacak. 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülen eser, 90’lı yılların siyasi atmosferinde elini kirletmekten çekinmeyen bir emniyet mensubunun yaşadıklarını merkezine alıyor. Film, görevinden ayrılmış genç komiser olan Ayhan’ın inziva çekildiği orman evinin yakınlarında, tuhaf bir adamla karşılaşmasıyla başlıyor. Yargısız infazlarla dolu politik atmosfer üzerine kurulan “Gelincik” seyirciyi, gerilim dolu dakikalarla karşılıyor.