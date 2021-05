Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sevinç Çokum: Oyalayıcı kitaplar var

“İnsanlar bunalım içerisinde, konuşmaya ihtiyaçları var. Bu yüzden oyalayıcı, gizemli kitaplar okunabilir. Mesela bu noktada Agatha Christie’yi tavsiye ederim. Christie, sadece belirli bir dönemin yazarı değildi. İngiliz edebiyatında Harry Potter gibi hayali kitaplar da var. Onlar da insanı oyalıyor. Sait Faik hikâyeleri ise insanı yormayan ama hayatı ve doğayı sevdiren eserlerdir. Tabii, benim kitaplarımı okumalarını da tavsiye ederim... Benim okuma masamda da şu an George Orwell’in ‘Hayvan Çiftliği’ ve Kemal Varol’un ‘Karanlık Sis’i var.

Yavuz Bülent Bâkiler: Okumak zevk meselesi

“Millet, edebiyatı olan topluluktur. Necip Fazıl ‘Bir milletin edebiyatı yoksa o milletin hiçbir şeyi yok demektir’ diyor. Edebiyatı böyle zor günlerde de başımızın üzerinden tutmamız gerekiyor. Yalnız, okumak bir zevk meselesidir. Kimleri tarihe yönelir, kimileri gezi kitaplarına... Benim de okuduğum kitaplar içinde bulunduğum duruma göre değişiyor; bazen bir tarih veya şiir kitabı okuyorum, bazen çocuklar için yazılmış bir masal kitabını elime alıyorum. Karşımda boy boy güzel kitaplar bulunuyor. Onlardan herhangi birini okumak bile beni rahatlatıyor.”

Hayati İnanç: Deva divan edebiyatında

“Modern hayatta okumaya vakit az. Bu kapanma, bize ruhumuzu dinlendiren imkânlar verebilir. Ben öncelikle web sayfamda birkaç kitabı tavsiye olarak koydum. Oradan da metin olarak okunabiliyor. Bunun dışında âcizane kendi yazdığım ‘Can Veren Pervaneler’ serisinin ilk ve yedi numaralı eserlerini tavsiye ediyorum. Bu eserlerde büyük ustalarımızın çok zengin bir dille kaleme aldığı beyitleri, günümüz insanının anlamasını kolaylaştıracak bir üslupla izaha çalıştık. Sanırım divan edebiyatına hepimizin ihtiyacı var.”

Beşir Ayvazoğlu: Klasikler böyle günler için

“Böyle günler roman okumak için iyi zamanlar. Ben olsaydım okumak için vakit bulamadığım önemli klasikleri okurdum. Öyle de yapıyorum. Hem dünya hem de Türk edebiyatında öyle eserler var ki, dünya ile ilgili meseleleri merak eden her aydının okuması gerekiyor. Kitap tercihi biraz dainsanın ruh hâline bağlı. Ama okumayı seven insan, her hâlükârda ihtiyacı olan kitabı arar bulur.”

A. Ali Ural: Kitaplarla bahar gelir

“Her kitapla yeni bir bahar yaşayabilir okur; kış aylarında bile olsa. Dünya içinde yeni bir dünya, iklim içinde yeni bir iklim olan kitaplarda aramalı yenilenmeyi... Taze bir nefestir şiirler, hikâyeler, romanlar. Yeter ki gerçek bir sanatçının elinden çıkmış olsun. Ramazan da manevi bir tecrittir bütün duyularımızı yenileyen bir ay içinde. Ruhsal bir restorasyon olabilir tecritler. Güzel bir niyetle gece gündüze, kış bahara, ateş suya döner. Tolstoy’un bir sözü var: ‘İnsan dünyayı değiştirmeyi düşünür de kendini değiştirmek bir türlü aklına gelmez.’ Evlerin bizi bırakmadığı şu günler belki de değişim zamanlarıdır bizler için.”