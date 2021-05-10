Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

"İmgelerin şairi" Cansever’in “Sonrası Kalır”, “Eylülün Sesiyle”, “Kirli Ağustos” ve “Yerçekimli Karanfil” şiirlerinin de seslendirildiği dinletinin ilk gösterimi İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet site­sinde bu akşam saat 20.30’da yapılacak. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletide şiirler, Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendiriliyor. İş Sanat’ın pandemi sebebiyle online sürdürdüğü 21. sezonunda yayınladığı şiir ve hikâye dinletileri kurumun YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden yıl boyunca ücretsiz dinlenebilecek.