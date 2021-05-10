Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

VakıfBank Kültür Yayınları, gazeteci ve yazar Anna Reid’in kaleme aldığı “Leningrad: Kuşatılmış Bir Şehrin Trajedisi 1941-1944” adlı kitabı okuyucuyla buluşturdu. Yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği kuşatmanın hikâyesini sağ kalanların anlatımları, günlükler ve hükûmet kayıtlarıyla ele alan eser, onlarca yıllık Sovyetler Birliği propagandalarını çürütüyor. Kitapta “Ölümlerin bu kadar yüksek olması Hitler kadar Stalin’in de hatası mıydı?" sorusu öne çıkarılıyor. Yazar Reid “Kuşatma hakkında çok az şey yazılmasının bir diğer sebebi elbette Sovyetler’in bunu doğru düzgün yapmayı imkânsızlaştırmasıdır. Savaş sırasında sansür her alanı kuşatmıştı. İngiliz ve Amerikan basını Sovyet ajanslarının haberlerini papağan gibi tekrarlıyorlardı" ifadelerine eserinde yer veriyor.