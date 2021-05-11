Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen ve Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı'nın 67'ncisi açıklandı. Şermin Yaşar, Deli Tarla adlı kitabıyla ödüle layık görüldü.

Doğan Hızlan'ın Başkanlığı'nda toplanan Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celâl, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen'den oluşan Sait Faik Hikâye Armağanı Jürisi, 67'nci Sait Faik Hikâye Armağanı'nı “İnsan psikolojisinin karanlık yanlarını ustaca kurulmuş olay örgüleri ve ironik bir dille anlatmakta gösterdiği başarıdan dolayı” Şermin Yaşar'ın Deli Tarla adlı kitabına vermeyi kararlaştırdı.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, ödüle ilişkin şunları söyledi: “Türk edebiyatının usta isimlerinden Sait Faik Abasıyanık'ın adını taşıyan bu kıymetli ödülü kazandığı için Şermin Yaşar'ı gönülden tebrik ediyorum. Sait Faik edebiyat tutkusunun yanı sıra tam bir eğitim sevdalısıydı. Bizler de Darüşşafaka olarak, bir yandan onun da çok önemsediği ‘eğitimde fırsat eşitliği' misyonumuzu sürdürürken, diğer yandan da bizlere emanet edilen değerlere sahip çıkmaya; bir ‘kültürel emin' olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Kültürümüze ve geçmişimize sahip çıkmanın daha aydınlık bir geleceğe kavuşmanın ön şartı olduğuna yürekten inanıyoruz. Umuyoruz, daha nice yazarlarımız kazandıkları bu ödüllerle Sait Faik'in ayak izlerini takip edecek; ülkemizin kültürel gelişimine katkıda bulunacaklar. Bizler de Darüşşafaka olarak bu organizasyonun içerisinde yer almaktan her zaman büyük gurur duyacağız. Seçim sürecini titizlikle yürüten jüri üyelerimize ve bunun koordinasyonunu gerçekleştiren İş Kültür Yayınları'na da ayrıca teşekkür etmek isterim”.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ahmet Salcan ödüle layık görülen Şermin Yaşar'ı ve yayıncısı Doğan Yayınları'nı içtenlikle kutladığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Sait Faik'in öykü bayrağı her yıl, daha da güçlü bir birikimle havalanıyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları olarak bu saygın ödüle katkı sağlamak bizler için bir onurdur”.

Verilen bilgiye 1955'te Sait Faik'in annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964'ten itibaren Darüşşafaka Cemiyetince veriliyor. Sait Faik'in vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içerisinde yazılmış en iyi hikâyeyi seçerek ‘Sait Faik ve Makbule Abasıyanık Hikâye Armağanı'nı veriyor. Her yıl yazarın ölüm yıldönümü olan Mayıs ayında verilen Armağanla ilgili olarak 2012'den itibaren Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliği içinde. Geçtiğimiz yıl Sait Faik Abasıyanık Öykü ödülü ‘Döngel Dünya' isimli kitabı ile Ethem Baran'ın olmuştu.