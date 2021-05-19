Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kütüphanenin koleksiyonundaki eserlerden dijitalleştirilmesi tamamlanan 8 bin adedi İstanbul Üniversitesinin internet sitesinde açık erişime sunuldu. “Yazma Eserler Projesi” çerçevesinde Nadir Eserler Kütüphanesinin eserleri son teknoloji kullanılarak tarandı. Tıp, matematik, mühendislik, coğrafya, edebiyat, tarih gibi çeşitli konularda, Türkçe ve Farsça, yazma eserler araştırmacıların online istifadesine açıldı. Çalışmaları devam eden projeyle kütüphanede bulunan toplam 20 bin yazma eserin dijital ortama aktarılması hedefleniyor. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi bünyesinde 102 bin 833 eser bulunuyor.