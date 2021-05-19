Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Her sene 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası, tıpkı 2020’de olduğu gibi bu sene de kontrollü olarak idrak ediliyor. Tam kapanmadan sonra Türkiye’de birçok müze, bugünlerde yeniden ziyaretçileriyle buluşuyor. Biz de bu vesileyle müzecilik çalışmalarına göz attık...

Türkiye, son yıllarda hem özel teşebbüsler hem de kamu tarafından açılan yeni müzelerle renkleniyor. Gazetemizin Kültür ve Turizm Bakanlığından edindiği bilgilere göre; Türkiye’deki müze sayısı 500’e çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerin sayısı 204, özel kurumlara ait müzelerin adedi 296 oldu. Kamu müzelerindeki eser sayısı ise 3 milyon 263 olarak tespit edildi.

PANDEMİYE RAĞMEN REKOR

Geçen sene ise özel müze açılışında rekor kırıldı. Pandemiye rağmen 2020'de 26 özel müze açılışı için izin verildi. Kültür Bakanlığı tarafından ise 11 müze hizmete sunuldu. Bu müzelerin bazıları yeni isim ve bölümlerle kapılarını açarken aralarında Tunceli Müzesi, İstanbul Havalimanı Müzesi ve Tarsus Müzesi gibi ilk defa açılan müzeler de vardı.

HAZIRDA BEKLİYORLAR

Bu sene ise Millî Saraylar Cam ve Billur Müzesi, İstanbul Sinema Müzesi ile Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi kapılarını açarken, yenileri de açılış için hazır hâlde bekliyor. Edirne Hıdırlık Tabyası Balkan Savaşları Müzesi, Kilis (Eski Sabunhane) Müzesi, Kahramanmaraş Elbistan Müzesi onlardan. Erzurum Müzesi, Manisa Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi Klasik Bina’da gerçekleştirilen çalışmalarda ise sona gelinerek kısa zamanda açılış yapılması planlanıyor. Kırşehir ile Kocaeli Atatürk ve Redif Müzelerini de yakın zamanda açılışa hazır hâle getirilmesi için çalışılıyor. Bu sene geride bıraktığımız Dört ayda yedi özel müze açıldı. İstanbul Su Müzesi, Polis Müzesi, Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi, M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi, Gök Medrese Vakıf Eserleri Müzesi, Adana Sinema Müzesi ve Müze Kumbaram onlardandı.

DÜNYADA NEREDEYİZ?

∂ Müze sayısını bu sene 500’e çıkaran Türkiye, bu çabalara rağmen müzecilik sahasında birçok gelişmiş ülkenin gerisinde bulunuyor. 2020 verilerine göre ABD 33 bin 82 adetle dünyada en çok müzeye sahip olan ülke konumunda. Onu 6 bin 257 müze ile Almanya ve 5 bin 738 müzeyle Japonya takip ediyor. Dünyada en çok ziyaret edilen müzeler ise 2019 rakamlarına göre; Fransa’daki Louvre Müzesi (9 milyon 600 bin ziyaretçi), Pekin’deki Çin Millî Müzesi (7 milyon 390 bin ziyaretçi) ve Vatikan Müzesi ( 6 milyon 883 bin ziyaretçi) olarak sıralanıyor.