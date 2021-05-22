Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GetirBüyük'ün yeni reklam filmi, ekranlarda yerini aldı. Bu kez izleyicinin karşısına dedektif olarak çıkan Necati'nin GetirBüyük'ün fiyatlarını market fiyatlarıyla karşılaştırmaya ve açık aramaya çalıştığı anlar eğlenceli bir dille ekranlara yansıdı. Yeni reklam filminde Necati, fiyat karşılaştırması yaptığı pano ile Cansu'nun kapısını çalıyor. Necati'nin söylediği ürünlerin fiyatlarını kontrol eden Cansu ile sohbetine sahne olan reklamda Necati'nin Cansu'yu ikna etme hayalleri suya düşüyor. Binlerce ürünü, market fiyatına kullanıcılarına ulaştırdığını keyifli bir dille ekranlara taşıyan film, Titrifikir ve 25 Film iş birliğiyle hazırlandı. Filmin yapımcılığını Fırat Parlak ve Dilek Keser Kacargil üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ali Taner Baltacı oturuyor. Yeni reklam filmi 18 Mayıs tarihinden itibaren televizyonda ve dijital mecralarda yerini aldı.