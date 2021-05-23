Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Sevilen oyuncu, Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının işleneceği TRT’nin yeni dizisi “Barbaroslar”da ses getirecek, esrarengiz bir karakteri canlandıracak. Sır gibi saklanan tarihî karakterin kimliği merak konusu olurken, Es Film’in büyük bütçeyle hayata geçirdiği dizi için çekimler bir müddettir devam ediyor. Dizide Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük denizcisi Barbaros Hayreddin Paşa’yı Engin Altan Düzyatan canlandırırken, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu gibi isimler de rol alıyor. “Barbaroslar”ın eylülde ekranlara gelmesi bekleniyor.