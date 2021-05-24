Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Tiyatro seyircisi, kapanmalarla geçen aylardan sonra ilk defa bir festivalle yeniden oyunlarla fiziki ortamda buluşuyor. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 22’nci yılında bugün başlıyor. 21 Haziran’a kadar devam edecek Türkiye’nin en uzun soluklu tiyatro festivali, pandemi sebebiyle tedbirler çerçevesinde sınırlı sayıda seyirciye ulaşacak.

“AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR” AÇILIŞ OYUNU

Adana Tiyatro Festivali, bu yıl Türkiye’nin birçok ilinden 9 devlet tiyatrosu, 7 özel tiyatro ve 1 şehir tiyatrosunun katılımı ile toplam 18 farklı oyuna ev sahipliği yapacak. Festivalin açılışında Tiyatro Kare’nin duygusal komedisi “Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı oyunu sahnelenecek. Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ise usta oyuncu Nevra Serezli’ye festivalin açılış töreninde takdim edilecek.

Bu yıl festival boyunca Adana Merkez Park Amfi Tiyatro Park sahnesi ve Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi sahnesi yarı kapasite bilet satışı ile kullanılacak. Daha küçük bir sahneye sahip olan Sabancı Oda Tiyatrosu pandemi sebebiyle festivalde hizmet vermeyecek.