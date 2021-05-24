Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

18-25 yaş arası gençlerin katıldığı program, yarın sanatçı Mehtap Baydu’yu misafir ediyor. Söyleşi, Baydu’nun performans alanındaki üretimlerine odaklanıyor. Yakın dönemde yurt içi ve yurt dışında sergilenen eserlerinden örneklerin incelendiği programda sanatçı; bakış açısını, üretimlerinin malzeme ve disiplinler arası geçişler gerektiren gelişim süreçlerini ve performans ile heykel sanatı arasında kurduğu ilişkiyi katılımcılarla paylaşıyor. Programın sonunda sanatçı profesyonel gelişim için gençlere önerilerini aktarıyor ve sorularını cevaplıyor. Online programa İstanbul Modern’den randevu alınarak dâhil olunuyor.