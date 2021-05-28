Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Daha önce Finlandiya, Tayland, Rusya, Hindistan ve Nepal’den; “En iyi Film” dâhil olmak üzere çeşitli mükâfatlar alan eser, ABD’den de eli boş dönmedi. Çeri’nin filmi 10. Uluslararası New York Film Yapımcıları Festivali’nde “En İyi Sinematografi” ödülünün sahibi oldu. Dede ve ninesinin yanına dönmek mecburiyetinde kalan bir çocuğun maceralarını mevzu edinen eser, yönetmen Murat Çeri’nin kendi çocukluk hikâyelerinden ilham alınarak hayata geçirildi. Filmin görüntü yönetmenliğini ise Durmuş Sorkut üstlendi. “Bir Düş Gördüm”, önümüzdeki aylarda ABD, Rusya ve Güney Kore gibi ülkelerde yapılacak çeşitli festivallerde yarışmaya devam edecek.