Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Esrarengiz İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin en büyük çalışmalarından biri olan “White House Rat” (Beyaz Saray Sıçanı) isimli duvar resmi, Hollanda’nın Zwolle şehrindeki Richard Hessink Müzayede Evi’nin tertiplediği açık artırmada 380 bin avroya (Yaklaşık 3,9 milyon Türk lirası) satıldı. Esere en yüksek teklifi bir İngiliz vatandaşı verdi. 9,5 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki duvar resmi, İngiltere’nin Liverpool şehrindeki bir yapının duvarında bulunuyordu. Banksy’nin 2004 yılında yaptığı resmin gövde kısmı tadilat sırasında yok oldu, kafa kısmı ise 2011 yılında kaldırılarak koruma altına alındı.