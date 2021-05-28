Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Zamansız”, Sahakoğlu’nun zaman ve mekân ilişkisini sorguladığı son dönem çalışmaları arasında yer alan 35’i aşkın eserini bir araya getiriyor. Sahakoğlu’, mekânın insanın aidiyet kavramını pekiştiren temel bir olgu olup olmadığını sorgularken serginin mekânı da bu tartışmaya katılıyor. Söz konusu mekân, Karaköy’de çok yakında restorasyon çalışmalarına başlanacak olan 200 yıllık metruk bir yapı… Galeri 77 tarafından satın alınan bina, Sahakoğlu’nun sergisinden sonra restore edildikten sonra sanat galerisi olarak yoluna devam edecek. 11 Haziran’a kadar açık kalacak sergi, aynı zamanda galerinin YouTube kanalından online olarak da izlenebiliyor.