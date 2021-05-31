Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

ArtReview tarafından, “kendi jenerasyonunun en enteresan 30 sanatçısı” arasında gösterilen İtalyan Gian Maria Tosatti, çeşitli şehirlerde devam ettiği projenin İstanbul ayağında “Kalbim Ayna Gibi Boş” sergisi için Tarlabaşı’ndaki büyük bir art nouveau binayı mesken tutuyor. Enstalasyon sergisinde teker teker binaya alınan ziyaretçiler, 20 dakikalık tecrübe yaşıyor. Bakımsız bir hâldeki binada yer alan sergiyi gezen sanatseverler, hüzünlü sağır bir kızın hikâyesiyle yüzleşiyor. Sergiyle yeni binalar çoğaldıkça tarihe karışan eski İstanbul mahallelerine vurgu yapılıyor. Sanatçı Tosatti “Enstalasyonu kurduğumuz bina sanki bir gözlem evi ve onun sunduğu ayrıcalık sayesinde bu yıldızın son ışıklarını görüyor gibiyiz” diyor. The Blank Contemporary Art, Depo ve İtalyan Kültür Merkezi iş birliğiyle gerçekleşen “Kalbim Ayna Gibi Boş - İstanbul Bölümü” isimli sergi, 25 Haziran’a kadar Tarlabaşı’nda Ömer Hayyam Cad. No: 11 adresinde ziyarete açık olacak.