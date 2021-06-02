Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yaklaşık beş aydır büyük sanatsal faaliyetlerden uzak kalan İstanbul, pandeminin zincirlerini kırıyor. Sanat dünyasının kalbinin attığı iki ayrı fuar bugünlerde kapılarını açıyor. Bu sene ilk defa yapılacak olan ArtContact İstanbul, pazartesi yapılan ön izleme ile, Türkiye’nin en prestijli çağdaş sanat fuarlarından Contemporary Istanbul ise dünkü ön izleme ile kapılarını ziyaretçilere açtı. İki fuar ve yeniden açılan galerilerle İstanbul’da tam bir sanat şöleni meydana geldi.

PANDEMİ ESERLERİ

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezindeki ArtContact İstanbul, yüzü aşkın galeri ve sanat kurumuyla 6 Haziran’a kadar, 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarda “İnsan Duraklaması” ve “I-SolatedContact” adlı sergilerle sanatçıların pandemiyi merkezine alan eserleri sergileniyor. Ankara’da pandemi dolayısıyla yoğun günlerin yaşandığı Dışkapı Hastanesinde, sağlık personelinin eski bir ameliyathaneyi atölyeye çevirip, orada resim yapmaya başlamasıyla ortaya çıkan Dışkapı Hastanesi Sanat Atölyesi ise dikkat çekici eserleriyle sanatseverlerle buluşuyor.

160 SANATÇI, 500 ESER

VIP ön izlemeden sonra yarın genel ziyaretçilere kapılarını açacak olan 15. Contemporary Istanbul, ise 6 Haziran’a kadar Lütfi Kırdar Rumeli Salonlarında 26 galeri, 160 sanatçı ve yaklaşık 500 eseri, sanatseverlerle bir araya getiriyor. Fuarın yine en dikkat çeken kısımlarından biri Plugin... Esra Özkan’ın küratörü olduğu kısım, yapay zekâ tartışmalarına dikkat çeken eserleri barındırıyor.

Turan’ın eseri Venedik’te sergilenecek Dünyanın en önemli mimarlık faaliyetlerinden sayılan Venedik Bienali’nin “17. Uluslararası Mimarlık Sergisi”, yarın açılıyor.