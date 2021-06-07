Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Hayati Asılyazıcı'nın seçici kurul başkanlığını sürdürdüğü; Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz K. Oğuz ve Mehmet Erhan Sar'dan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 'Kültür ve Sanata Katkı Özel Ödülü'ne; İBB Şehir Tiyatroları, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Ferhan Şensoy Tiyatrosu | Ortaoyuncular, Dilek Türker, Reha Özcan, Serpil Göral, BKM Mutfak | Çok Güzel Hareketler, Güldür Güldür ve online tiyatro platformu Tiyatronet layık görüldü. Ödül töreni, sosyal medyadan online olarak yayınlanacak.