Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan yeni medya eserleriyle interaktif bir tecrübe sunan serginin küratörlüğünü Ayça Okay üstleniyor. Okay, yeni medya eserlerinin ziyaretçileri serginin içerisine çektiğini ifade ederek “Bu sergide teknoloji ve sanatın yakın ilişkisini gözlemliyoruz. Sanatseverler serginin bir parçası olacak. Hatta kimi zaman esere yön verebilecek” diyor.

ON ALTI ESER VAR

16 esere yer verilen sergi, teknolojinin sanat üzerindeki tesirinin giderek arttığı bir çağı, İstanbul gibi metropoller üzerinden anlatıyor. Sergide, Olaf Otto Becker, Laurent Bolognini, Boomoon, Edward Burtynsky, Daniel Canogar, U Ram Choe, Reinhard Görner, Christa Sommerer ve Laurent Mignonneau, François Morellet, Ivan Navarro, Alan Rath, Daniel Rozin, teamLab, Frank Thiel, Michael Wolf’un eserleri yer alıyor. Sergi, 6 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.