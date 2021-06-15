Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Arabeskin Babası" Müslüm Gürses’in vefatının ardından adına Şanlıurfa Haliliye ilçesine müze açıldı. Bu müze geçtiğimiz günlerde ise Karaköprü ilçesine taşındı. Müze, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından Yaşam Park içerisinde yeniden hizmete açıldı.

KİŞİSEL EŞYALARI SERGİLENİYOR

Müzede, merhum sanatçıya ait kişisel kıyafetler, eşyalar, fotoğraflar ve albümler sergileniyor. Ayrıca Müslüm Gürses'in bal mumundan yapılmış bir de heykeli var. Müslüm Gürses Müzesi, pazartesi hariç her gün mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.



Müslüm Gürses gibi öldü sanılıp morga konulmuştu, kulübede ölü bulundu Adana'da 1970'li yıllarda Tarsus'ta geçirdiği trafik kazasında Müslüm Gürses gibi öldü diye morga konduğu ancak onu görmeye gelen arkadaşının fark etmesiyle yaşadığı ortaya çıktığı öğrenilen 78 yaşındaki Hüseyin Yaradan kaldığı kulübede ölü bulundu.

Şubat ayında en çok Müslüm Gürses ve Sezen Aksu dinlendi Müzik platformu fizy’de Şubat ayının en çok dinlenen isimleri Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya gibi ünlü isimlerin yanı sıra Mustafa Ceceli, Oğuzhan Koç, Serdar Ortaç, Bilal Sonses, Gazapizm ve Tarkan oldu.

Bakan Çavuşoğlu'nun gülümseten Müslüm Gürses hatırası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Müslüm Gürses'i, bir uçak yolculuğu sırasında kaydedilen, sanatçıyla ilgili bir hatırasını anlattığı videoyla andı. Gürses'in vefatının 8'inci yıl dönümüne ilişkin Çavuşoğlu, Twitter ve Instagram'dan 'Seni özlüyoruz. Mekanın cennet olsun Müslüm Baba' mesajını paylaştı.

Podolski Müslüm Gürses dinliyor, oklavayla yufka açıyor Maske takarak yaptığı pazar alışverişi sonrası çektirdiği fotoğrafını hayranlarının beğenisine sunan Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, performansının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da taraftarın gönlüne girdi.