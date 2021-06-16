Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

21 Haziran'da açık havada perdelerini açacak olan festivalde Türkiye’den üç, yurt dışından iki olmak üzere toplam beş farklı oyun sahnelenecek. 1 Temmuz'a kadar devam edecek festivalin açılışı Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Bizim Yunus’ adlı tiyatro oyunuyla 21 Haziran Pazartesi günü saat 20.30’da Konya Devlet Tiyatrosu bahçesinde gerçekleşecek. Dünya üzerinde Türkçe tiyatro yapan ülkeleri destekleyerek tiyatroseverlerle buluşturacak faaliyet için Gagauz Yeri (Moldova) ve Kazakistan Cumhuriyeti’nin tiyatroları da Türkiye’ye gelecek.