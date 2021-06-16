Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından usta edebiyatçının Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında tertiplenen anma faaliyetinde, Kur’ân-ı kerim tilavet edilip dualar okundu. Burada konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Toplumlar aslında sahip olduğu insan zenginliğiyle güçlüdür. Yolları, kaleleri, binaları onların dönem zenginliğini gösterir. Ama kadim zenginliğini, geleceğe ait iddiasını, insanlarıyla ortaya koyar. İnsanlarını tanımayanlar kendilerini ve dönemlerini de tanıyamazlar. Geleceğe uzanamazlar” dedi.