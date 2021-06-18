Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Yıkıcı” oOnline kitap platformlarında yapılan büyük indirimler, uzun zamandır yayıncıları endişelendiriyor. larak adlandırdıkları indirimlerle kitabevlerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını savunan yayıncılar, bazı Batı ülkelerinde olduğu gibi kitapların “sabit fiyatla” satılması gerektiğini savunuyor. Okuyucular ise internetten ucuz

kitap alamama endişesi taşıyor.

DEĞERLENDİRME BAKANLIK'TA

Son günlerde, sonbaharda sabit fiyat kanunu çıkacağına dair sosyal medya paylaşımları üzerine konuyu sorduğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu, henüz bir kanun taslağı ortaya çıkmadığını ancak Bakanlığın farklı birimlerinin talepleri değerlendirdiğini söyledi. Beyoğlu “Piyasadaki bazı büyük indirimler, rekabeti bozucu etkiler oluşturabiliyor. Belirli başlıklarda daha çok popüler üretime doğru bir kayışa sebep olabiliyor. Eylül ayında kanunun çıkacağı bilgisi doğru değil ama ‘sabit fiyat’la alakalı uzun zamandır sektör talebi var. Yazılı millî kültür eserlerine erişilmesi ve içerik üretimin daha kolay hâle gelmesi için bu yazılı talepleri değerlendiriyoruz. Fakat bundan sonra indirimli kitap satın alınamayacağına dair yorumlar gerçekçi değil. Dengeyi sağlayacağız” ifadelerini kullandı